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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı arpa fiyatlarına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı arpa fiyatlarına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı, arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 11:29:00 -
Tarım ve Orman Bakanlığı arpa fiyatlarına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada "arpa fiyatlarına" ilişkin sözlerinin çarpıtılarak farklı bir şekilde kamuoyuna yansıtıldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, arpa fiyatlarının piyasa fiyatının altında kaldığı ve çiftçinin zarara uğratıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Arpa üretiminin kuraklık nedeniyle geçen yıla göre yüzde 30,7, buğday üretiminin ise yüzde 13,9 azaldığı bilgisi verilen açıklamada, "Kuraklığın da etkisiyle birim alandan elde edilen verimin düşmesi kilogram başına düşen maliyeti artırmaktadır. Arpa üretiminin dekara maliyeti, buğdaya göre daha az olmaktadır ancak bu yıl kuraklık nedeniyle dekar başına arpa verimindeki düşüş, buğdaya göre daha yüksek oranda gerçekleşmiştir. Bu nedenle 1 kilogram arpanın maliyeti, 1 kilogram buğdaya göre daha yüksek oluşmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım fiyatlarını hasat öncesinde mayıs ayında açıkladığı anımsatılan açıklamada, buna karşın mayıs sonrasında kuraklığın etkileri ile verimin düşmesinin hasat sonrasında ürün maliyeti hesaplamalarına artış yönünde etki ettiğine dikkati çekildi.

"Çiftçi alım fiyatının üzerinde fiyatla ürünlerini pazarladı"

Belirtilen maliyet ve fiyatların, hasatla oluşan verileri içerdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu veriler dikkate alındığında, 2021 yılında çiftçilerimizin ortalama maliyetinin ve açıklanan alım fiyatlarının üzerinde bir fiyatla ürünlerini pazarladığı görülmektedir. Diğer taraftan, meydana gelen kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticilerimize kuraklık desteği verilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 651 bin üreticimize toplamda 2,6 milyar lira kuraklık destek ödemesi aralık ayının ikinci yarısından itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarılmaya başlanacaktır. Bakanlık olarak her zaman çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanındayız ve onları desteklemeye devam edeceğiz."

 

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