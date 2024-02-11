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Gündem Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, iddiaları yalanladı: Misafir - turist kelimesi tuzağı! Çarpıttılar!
Gündem

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, iddiaları yalanladı: Misafir - turist kelimesi tuzağı! Çarpıttılar!

Yeniakit Publisher
2024-02-11 21:11:00 -
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, iddiaları yalanladı: Misafir - turist kelimesi tuzağı! Çarpıttılar!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın "ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini" söylediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Bakan Yumaklı hakkındaki iddialara yalanlama geldi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, 'Ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini' söyledi" yönündeki iddiaları yalanladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Mersin'de dün yaptığı bir konuşmada "turist" anlamında kullandığı "misafir" kelimesinin bazı mecralarda ve yorumlarda çarpıtıldığını belirtti. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de dünkü konuşmasında hem vatandaşların hem de turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını ve sorunsuz şekilde devam ettirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaları rakam vererek açıkladığını hatırlattı.

TURİSTLERİ KASTETTİ

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamları ifade ederken kullandığım 'misafir' kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır."

Tarım ve turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, bu sebeple gıda politikalarını belirlerken, her yıl artan şekilde Türkiye'yi ziyaret eden misafirleri (turistleri) de göz önünde bulundurduklarını vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Bakan Yumaklı hakkındaki iddialara yalanlama geldi.  İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın, 'Ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini' söyledi" yönündeki iddiaları yalanladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Mersin'de dün yaptığı bir konuşmada "turist" anlamında kullandığı "misafir" kelimesinin bazı mecralarda ve yorumlarda çarpıtıldığını belirtti. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de dünkü konuşmasında hem vatandaşların hem de turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını ve sorunsuz şekilde devam ettirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaları rakam vererek açıkladığını hatırlattı.

TURİSTLERİ KASTETTİ

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamları ifade ederken kullandığım 'misafir' kelimesinin bazı sosyal medya haber ve yorumlarında çarpıtıldığını veya farklı anlamlandırıldığını gördüm. Konuşmamın bütününe ve bağlamına bakıldığında 'misafir' ifadesinden açık şekilde 'turist'leri kast ettiğim görülmektedir ki turizm sektöründe genellikle bu ifade kullanılmaktadır."

Tarım ve turizm potansiyelinin her geçen gün arttığını belirten Yumaklı, bu sebeple gıda politikalarını belirlerken, her yıl artan şekilde Türkiye'yi ziyaret eden misafirleri (turistleri) de göz önünde bulundurduklarını vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yumaklı iddialarına yalanlama - 1. Resim

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ’NDEN YALANLAMA

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'ülkemize 105 milyon sığınmacının geleceğini' söyledi" iddiası doğru değildir. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, "Türkiye'nin 2050 yılındaki nüfusu 105 milyon, gelecek bir o kadar misafirimizi de düşünürsek 210 milyon. Bu nüfusun gıda ve ihtiyacını karşılamamız gerekecek." şeklindeki açıklamasının manipüle edildiği tespit edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda politikalarımızı belirlerken her yıl ülkemizi ziyaret eden turistleri de göz önünde bulundurmaktadır. Bakan Yumaklı da açıklamasında, hem vatandaşlarımızın hem ülkemizi ziyaret eden turistlerin gıda ihtiyacının karşılandığını, gelecekte de bu ihtiyacı sorunsuz karşılamak için çalışmaların sürdürüldüğünü rakamlarla ifade etmiştir. Bakan Yumaklı'nın açıklamasındaki "misafir" ifadesi ülkemizi ziyaret eden turistlere yönelik olup "sığınmacı" olarak yorumlanması tamamen manipülasyondur.” denildi.

 

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