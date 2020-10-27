  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:42:35 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Hatay'daki orman yangınını havadan inceledi

HATAY (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın İskenderun ilçesinde devam eden orman yangınını havadan inceledi.

Bakan Pakdemirli, yanan alanlarda incelemede bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Uçakla yanan bölgeleri ve söndürme-soğutma çalışması yapılan alanları gören Pakdemirli, yetkililerden çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.

Sarıseki Mahallesi'nde söndürme çalışmaları devam eden yangında alevler bazı yerleşim yerlerine sıçramış, Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz
Dünya

ABD'den Çin'e gözdağı: Askerlerimizi bölgeye gönderebiliriz

Japonya'daki ABD kuvvetlerinin komutanı Korgeneral Kevin Schneider Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD askerinin yeteneklerinin, Doğu Çin D..
Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş
Korona Virüs

Filistinli genç dünyayı ayağa kaldıracak! Koronavirüse karşı müthiş buluş

Dünya koronavirüse çare ararken Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinli genç Amir Derviş’ten müthiş bir icat geldi. Derviş, koronavirüse (Ko..
Bugün ne pişirsem | Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem | Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?

Kolay karnıyarık tarifi | Lezzetli bir akşam yemeği için ne pişirsem sorusuna cevap arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bu akşam sofranıza leziz ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay