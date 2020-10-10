  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesapların
Aktüel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesapların

Yeniakit Publisher
2020-10-10 19:20:47 -
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "(Hatay'daki orman yangını) Dün akşam itibarıyla baktığımızda 300-400 hektar olabilir gibi görmüştük ama bugün itibarıyla bu hesabın üzerine gitmedik. Burada öncelik, yangının söndürülmesiydi. Bunların hepsinin hesapların
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay
Dünya

Karabağ görüşmesinde dikkat çeken detay

Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ’da ateşkes için Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya gelen Ermenistan ve Azerbaycan Dışişle..
Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar
Dünya

Aralarında Türkiye de var! ABD'den 18 ülke için flaş karar

ABD aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 18 ülkeye ithal edilen alüminyum levha ürünlerine ek vergi kararı getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı, ka..
Emekli İstihbaratçı Coşkun Başbuğ’dan ‘ateşkes’ açıklaması! ‘Emperyalist devletler bir anda…’
Gündem

Emekli İstihbaratçı Coşkun Başbuğ’dan ‘ateşkes’ açıklaması! ‘Emperyalist devletler bir anda…’

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese var..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay