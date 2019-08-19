Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Tüm yangınlarla 24 helikopter, 280 arazöz, 35 dozer, 1150 personelle mücadele ediyoruz"

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