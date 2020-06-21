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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kurban Bayramı) 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi 2,7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50'i

Yeniakit Publisher
2020-06-21 14:52:56 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Kurban Bayramı) 1,2 milyon büyükbaş, 3,5 milyon da küçükbaş hayvan kesim için hazır bekliyor. Geçen yıl da aşağı yukarı 800 bin büyükbaş kesildi 2,7 milyon da küçükbaş kesildi. Yani her yıl aşağı yukarı yüzde 50'i
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