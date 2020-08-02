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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Elde kalan kurbanlıklar satın alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretilen elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumunca satın alınacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:25:00 - 2020-08-02 10:48:42
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu! Elde kalan kurbanlıklar satın alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) satın alacağını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Bu yıl da kurbanlıklarını satamayan yetiştiricilerimizi mağdur etmeyeceğiz. Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz (ESK) eliyle biz alacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 1,2 milyon büyükbaş, 3,6 milyon küçükbaş kurbanlığın bulunduğunu bildirdi. Bu sene de kurbanlıklarını satamayan yetiştiricileri mağdur etmeyeceklerini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"400 kilogram ve üzerinde birim fiyat 19 lira"

"Pazarda satılamayan hayvanların tamamını, talep etmeleri halinde Et ve Süt Kurumumuz eliyle biz alacağız. Canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 400 kilo ve üzeri olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 19 lira olarak canlı ağırlık tartımlarından yüzde 8 tokluk firesi düşülmesi sonucu 320-399 kilo arası olan, besi kondisyonu yüksek, erkek kasaplık sığırların canlı alım birim fiyatı 18 lira olarak; 2'nci ve 3'üncü kalite dişi kesimlik sığırlar ise canlı olarak alınmayıp, kurumumuz mevcut cari alım kriterleri ve fiyatları ile satın alınacaktır."

Detayları ESK duyuracak

Küçükbaşlarda tokluk firesi düşülmeksizin tokluların canlı kilogramının 17 liradan alınacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Koyunlar canlı kilosu 15 lira, keçiler ise canlı kilosu 13 lira fiyat üzerinden satın alınacaktır" dedi.

Alım fiyatları ve diğer detayların bugün ESK tarafından duyurulacağını belirten Pakdemirli, "Kesime getirilecek elde kalan kurbanlık hayvanların, tarım il müdürlüklerince hayvan pazarlarında görevlendirilen veteriner hekimler tarafından verilen sevk belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir" dedi.

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Yorumlar

dursun

ne olur almasın bakanlık. geri götürsünler. satarken fahiş fiyatla sanki analarının nikahını satar gibi uçuyorlar. sonra elinde patlıyor hadi et balığa ne olur mudahale etmeyin. geri götürmek zorunda kalabileceğinide görsün. kanaatkar olsunlar. bu ödülü hak etmiyorlar.geçen gittik pazarda canlısının kg 28den aşağı vermiyorlardı. biri hatır tanıdık ayağına 27,5tlden alabildi halkı kazıklıyan kazıklıyana kınıyorum bakanlığı.
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