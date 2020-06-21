  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çankırı'da doğaya şahin bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 21:36:42 -
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Çankırı'da doğaya şahin bıraktı

ÇANKIRI (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çankırı Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde doğaya şahin bıraktı.

Yıldıztepe Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Pakdemirli, yaralı halde bulunduktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavi edilen 2 şahini bir süre sevdi. Bakan Pakdemirli daha sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile birlikte şahinleri doğaya bıraktı.

Pakdemirli ardından kayak merkezinin zirvesine giderek burada yetkililerden bilgi aldı.

Doruk mevkisinde bulunan kayak merkezinde atıl durumdaki oteli inceleyen Bakan Pakdemirli daha sonra Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli Korgun Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan'ı ziyaretinin ardından Ankara'ya hareket etti.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı