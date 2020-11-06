Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Bolu'da gazetecilerle buluştu

BOLU (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, İzmir'de meydana gelen depremin ardından bölgeye gönderilen DSİ ve Orman Genel Müdürlüğüne ait makinelerin de arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldığını bildirdi.

Metin, Bolu Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından düzenlenen "Cemiyet Sohbetleri" programında gazetecilerle bir araya geldi.

Bolu'nun geleceğinin tarım, turizm ve sanayi olduğuna işaret eden Metin, "Bolu çok önemli bir turizm merkezi. Turizm merkezini cazibeli hale getirmemiz lazım. Ankara ve İstanbul gibi iki metropol ile çevresindeki illeri de hesap ettiğimizde yaklaşık 30 milyon vatandaşın yaşadığı yerdeki bir turizm merkezi. O nedenle Bolu'nun turizmle ilgili her değerini katma değere dönüştürmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Metin, Bolu'nun, ilçeleri, beldeleri hatta köylerini bile kapsayan alternatif turizm merkezi olduğuna dikkati çekerek "Bolu'yu bütüncül değerlendiriyoruz. Deniz ve kum dışındaki bütün alternatif turizm alanları Bolu'da var. Bolu ve ilçelerini içine alan bir master plan üzerinde çalışıyoruz. Bu konuda siyasi parti gözetmeksizin herkesle istişarede bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih Metin, 51 bin 450 hektarlık yeşil alanı kapsayan "Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" master planı çerçevesinde geniş kapsamlı bir çalışma yaptıklarını, projenin de 2021 yılında bitmesini beklediklerini söyledi.

Metin, Abant ve Göcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Mili Parkı'na "sanal randevuyla giriş" sistemine değinerek "Abant, Gölcük ve Yedigöller'e sanal randevulu girişle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımızda sona gelindi. Büyük ihtimalle yaza yetiştiririz çünkü özelikle yaz mevsiminde çok ciddi talep oluyor. Kilometrelerce kuyruk oluyor. Bundan sonra vatandaşımız gelmeden önce durumu bilerek gelecek ve beklemeyi de göze alıyorsa o şekilde bekleyecek." dedi.

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen mevsimlik işçilerin çalışma süreleriyle ilgili de bilgi veren Metin, şunları kaydetti:

"Bu noktada çalışıyoruz. Netice itibarıyla devletimizin bir bütçesi var. Bu bütçe çerçevesinde de bir personel rejimi var. Biz personel rejimini bozmadan devletimizin imkanları dahilinde mevsimlik personelimizin çalışma sürelerini uzattık. Uzatma noktasında gayretlerimiz devam ediyor. Bunun süresi 6 aydı, 10 ay oldu, inşallah 12 ay da olur. Çalışmalar devam ediyor. Ama bunu zaman gösterecek. Bunu da devletin imkanları dahilinde yapmaya çalışacağız. Orman işçimiz fedakarca çalışıyor. Bu yangınlarda hayatlarını da ortaya koyarak şehit olan arkadaşlarımız var. Gecelerini gündüzlerine katıp çalışan arkadaşların inşallah devletimizin imkanları doğrultusunda taleplerini önümüzdeki dönem içinde değerlendiririz."

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bakanlığın çalışmalarından bahseden Metin, "Depremin olduğu ilk andan itibaren DSİ ve Orman Genel Müdürlüğüne ait bütün makine ekipmanımızı deprem bölgesine intikal ettirdik. Depremde arama kurtarma çalışmalarında ve enkaz kaldırma çalışmalarında bizzat DSİ ve orman teşkilatının makineleri de görev aldı. Bunun dışında Toprak Mahsulleri Ofisi kanadıyla da depremde hasar gören köylerde tespitleri yaptık, zararları varsa giderdik." diye konuştu.