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Aktüel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in acı günü
Aktüel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in acı günü

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:06:03 -
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in acı günü

BOLU (AA) - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in dün vefat eden babası İsmail Metin'in cenazesi memleketi Bolu'da toprağa verildi.

Bir süredir Ankara'da hastanede tedavi gören İsmail Metin (71) dün hayatını kaybetti.

Cenaze aracı ile Bolu'daki evine getirilen Metin için Sağlık Mahallesi Saygılı Camisi'nde düzenlenen törende, oğlu Fatih Metin taziyeleri kabul etti.

Törene, Metin ailesinin akraba ve yakınlarıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, bazı AK Parti milletvekilleri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokratları katıldı.

İsmail Metin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.


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