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Tarım ÜFE ekimde yükseldi

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,88 artış gösterdi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
Tarım ÜFE ekimde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin TarımÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,88 yükselerek 133,98 değerini alan Tarım ÜFE, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 16,02 artış kaydetti. Tarım ÜFE, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,87 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,17 artış gerçekleşirken ormancılık ürünlerinde yüzde 0,75, balıkçılık ürünlerinde yüzde 7,05 düşüş oldu.

Bir önceki aya göre, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,99, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,26 artış kayıtlara geçti. Tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,56 azalış gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler, ekimde, eylül ayına göre yüzde 3,10 azaldı. Yağlı meyvelerde yüzde 8,78, çeltikte yüzde 6,25, diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,88, canlı kümes hayvanları ve yumurtalarda yüzde 4,41 artış belirlendi. Turunçgillerde yüzde 8,33, tropikal ve subtropikal meyvelerde yüzde 2,99 azalış kaydedildi.

Ekimde endekste yer alan 43 maddenin fiyatları artarken 35 maddenin fiyatlarında azalış görüldü, 4 maddenin fiyatlarında ise değişim olmadı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:04
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