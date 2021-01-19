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Ekonomi Tarım sigortası primi ne kadar?
Ekonomi

Tarım sigortası primi ne kadar?

İsteğe bağlı tarım sigortası nasıl yapılır? Sigortalı olarak başka herhangi bir işte çalışmayan kişiler yararlanabilmektedir. Aktif olarak vergi kaydı bulunan kişiler, tarım sigortasından faydalanamaz. İsteğe bağlı tarım sigortasından yararlanmak isteyenlerin çiftçilik kayıtlarının olmaması lazım gelmektedir. 4A SSK veya 4B BAĞ-KUR hizmetlerinden yararlanan vatandaşlara tarım sigortası yapılmamaktadır. Peki tarım sigortası ne kadar? Kimler isteğe bağlı tarım sigortası yapar? İsteğe bağlı tarım sigortası yatıranlar ne zaman emekli olur?

Yeniakit Publisher
2021-01-19 13:56:00 - 2021-01-19 13:56:42
Tarım sigortası primi ne kadar?

Tarım sigortası prim yatırma şartları neler? Tarım sigortası ne kadar 2021 yılında isteğe bağlı tarım sigortası; tarım alanlarında mevsimlik çalışan kişilerin emekli olabilmeleri için başvurabilecekleri sigortadır. Vergi kaydı veya çiftçi kayıt sisteminde kaydı olmayan vatandaşlar başvuru yapabilmektedirler. SGK kapsamında tarım sigortasından faydalanacak olanların gerekli koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. 15 sene prim ödemesi yapıp 5.400 prim gününü dolduranlar; emekli olduklarında 650 TL ile 850 TL arasında aylık almaktadırlar. 25 sene ödeme yapanlar ise; en düşük 945,36 TL en yüksek 1.104 TL ödeme almaktadırlar. İsteğe bağlı tarım sigortasına başvuranların ödeyecekleri prim tutarına göre alacakları emekli maaşları farklılık göstermektedir. Enflasyon oranına göre her sene emekli maaşları artış göstermektedir.

İsteğe bağlık tarım sigortası başvurusu nereye yapılır?

Tarım il veya ilçe müdürlüklerinden onaylı belgeler. Kanunda belirtilen formlar ve kimlik bilgisiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılmaktadır.

Tarım sigortası prim ödemesi nereye yapılır?

İsteğe bağlı sigorta talepleri onaylanmış kişiler kamu ya da özel bankalarla sigorta primlerini ödemeye başlayabilir. İsteğe bağlı tarım sigortası ödeyecek olanlar; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden ödeme yapabilmektedirler. Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden yapılacak olan ödemeler kabul edilmektedir. Sigorta prim takibi E-devlet üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

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