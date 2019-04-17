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‘Tarım Şehr-i Amasya’dan 13 proje

Amasya’da tarım ve hayvancılık alanında uygulanması planlanan 13 proje ‘Tarım Şehr-i Amasya’ başlığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

17 Nisan 2019 Çarşamba 18:04
‘Tarım Şehr-i Amasya’dan 13 proje

Amasya’da tarım ve hayvancılık alanında uygulanması planlanan 13 proje ‘Tarım Şehr-i Amasya’ başlığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.


Vali Dr. Osman Varol’un düzenlediği sektör toplantıları sonucu belirlenen tespitler üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından altyapıları oluşturulan 13 önemli projenin tanıtımı yapıldı.


Nohut Yetiştiriciliği, Aspir Yetiştiriciliği, Yüksek Sistem Bağ Yetiştiriciliği, Kapama Trabzon Hurması Bahçesi Tesisi, Kapama Hünnap Bahçesi Tesisi, Yöreye Ait Ürünlerin Organik Koşullarda Üretiminin Desteklenmesi ve Yaygınlaştırılması, Tarımsal Faaliyetlerden Dolayı Ortaya Çıkan Çevre Kirliliğinin Önlenmesi, Bölgeye Uygun Alternatif Yem Bitkilerinin Belirlenerek Üretime Teşvik Edilmesi ve Mevcut Yem Bitki Ekim Alanlarının Artırılması, Amasya İlinde Süt Sığırı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Damızlık Süt Sığır İşletmelerinin Nitelik ve Niceliklerinin Artırılması, 1. Etap Damlaçimen Köyü Entegrasyon Üretim Tesisi, Amasya İli Kiraz Üretiminin ve Pazar Payının Artırılması Eylem Planı ile Taşova Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesine ilişkin izlenecek yol haritasıyla ilgili detaylı bilgiler görevliler tarafından sunuldu.


Projelerin içerikleriyle örnek olabilecek boyutta olduğunu belirten Vali Varol, “Bunları gerçekleştirerek hem ilimizde zaten iyi olan tarım sektörünü bir üst düzeye çıkarmayı hem de tarımsal üretimde artı değerleri, tarımsal üretimden elde edilen geliri daha üst düzeylere çıkarmayı amaçlıyoruz” dedi.


Büyük Amasya Otelindeki toplantıya AK Parti Amasya Milletvekilleri Mustafa Levent Karahocagil ile Hasan Çilez, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu ve diğer yetkililer de katıldı.


Milletvekili Karahocagil, Amasya’nın enerji kaynakları ve çeşitliliği açısından çok önemli rezerve sahip olduğunu belirterek bu kaynakların tarım ile hayvancılıkta kullanılmasıyla çiftçilere büyük kolaylık sağlanabileceğine değindi. Milletvekili Çilez de 13 projeyi gerçekten çok önemli bulduğunu ve bazılarının hayalinde olan projeler olduğunu vurguladı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 18:04
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