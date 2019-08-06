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Tarım masaya yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ekim ayında üçüncüsü düzenlenecek olan Tarım Şurası kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kastamonu Tarım ve Orman Strateji Belgesi” son değerlendirme toplantısı yapıldı.

06 Ağustos 2019 Salı 08:43
Tarım masaya yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ekim ayında üçüncüsü düzenlenecek olan Tarım Şurası kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kastamonu Tarım ve Orman Strateji Belgesi” son değerlendirme toplantısı yapıldı.


Tarım İl Müdürlüğü salonunda gerçekleştirilen toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, kurum amirleri, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika temsilcileri ile teknik personel katıldı.


Toplantının açılışında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Yaman, “Bu günkü Resmi Gazete’de Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlandı. Başvuru süresi 60 gün sonra sona erecek. Şimdiden projelerin yapılmasına başlanılması gerekiyor. İlimizde bir ürün bir ilçe veya bir köy bir ürün yetiştiriciliğinin hayata geçirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bilmeliler. Bu sayede sarımsak denilince Taşköprü ilçesinin, siyez buğdayı denilince İhsangazi ilçesinin ve çeltik denilince Tosya ilçesinin akıllara geldiğini biliyoruz” dedi.


Yetiştirilen ürünler içerisinden öne çıkan ürünlerin belirlenmesinin ve ilçe bazında da yaygınlaştırılmasının gerektiğini ifade eden Yaman, “Çilek Yetiştiriciliği Projesini hayata geçirerek gördük ki Merkez, Taşköprü, Devrekâni, Seydiler, Küre ve Pınarbaşı ilçelerimizde çok başarılı çilek yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bunun yanı sıra ilimizde bulunan tarım kredi kooperatiflerinin sayısının artırılmasını çok önemsiyoruz. Her ilçede en az bir tarım kredi kooperatifi bulunmalıdır” diye konuştu.


Toplantının devamında hazırlanan plan ile Kastamonu tarımındaki mevcut durum, güçlü ve zayıf yönler, geleceğe yönelik hedef ve stratejiler ana başlıkları altında incelendi. Tüm bu çalışmalar doğrultusunda Kastamonu tarımının gelecek vizyonunu ortaya koymak için yapılması gerekenler ana başlıkları ile belirlendi. Hazırlanan sonuç bildirgesi üzerinde gerekli çalışmalar yapılarak temenni ve dileklerin alınmasından sonra toplantı tamamlandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 08:43
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