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Tarım makinelerinde hibe desteği başvuruları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım alanlarında makine kullanımının arttırılması yönelik çalışmaları kapsamında makine hibe desteği başvuruları devam ediyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48
Tarım makinelerinde hibe desteği başvuruları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım alanlarında makine kullanımının arttırılması yönelik çalışmaları kapsamında makine hibe desteği başvuruları devam ediyor.


Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekonomik yatırım programı kapsamında tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi için çiftçilere hibe desteği sağlamaya devam ediyor. Bayburt’un ekonomisinde önemli bir yere sahip olan hayvancılığında gelişmesi bakımından yem karma, balya ve silaj makineleri alımlarında çiftçilere verilecek olan yüzde 50 hibe desteğine başvuru devam ediyor. Hayvancılıkla uğraşan çiftçileri büyük oranda rahatlatacak olan hibe destek paketine ise son başvuru 30 Eylül’de sona eriyor. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi gibi çok çeşitli konularda proje başvuruları da devam ediyor. Bu kapsamda 50 bin TL ile 2 milyon 500 bin TL arasında hazırlanacak olan proje konularına Bakanlık tarafından yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:48
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