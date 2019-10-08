Tarım Kredi’den yem ve tohumda indirim kampanyası

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilerde maliyetlerin düşürülmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Sertifikalı tohum ve yem için şartları yerine getiren ortaklarına yıllık yüzde 4 maliyetle kredi kullandırmaya başladıklarını belirten Poyraz, “Sabit maliyetli bir vadeli satış sistemi ki pilot olarak öncelikle sertifikalı tohum ve yemde kredi kullandırımına gidiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın imkanlarıyla ve kooperatifimizin imkanlarını birleştirerek ortaklarımıza farklı bir kampanyayla ve kredilendirme metodu uygulamaya geçiyoruz” diye konuştu. Poyraz, uygulama kapsamındaki ürünlerde çiftçilerin 10 bin liralık kredi çektiklerinde dönem sonunda 10 bin 400 lira ödeyeceklerini dile getirdi. İndirimli kredilerden yararlanmak isteyen çiftçilerin Hazine ve Maliye Bakanlığınca istenen kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini ifade eden Poyraz, “Sertifikalı tohum kampanyamızdan yararlanmak için TARSİM sigortası yaptırılmalı” dedi.