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Ekonomi Tarım Kredi’den üreticilere 600 milyon liralık faizsiz kredi imkânı
Ekonomi

Tarım Kredi’den üreticilere 600 milyon liralık faizsiz kredi imkânı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, faizsiz finansman ürünlerinin büyük ilgiyle karşılandığını vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 07:39:00 -
Tarım Kredi’den üreticilere 600 milyon liralık faizsiz kredi imkânı

Poyraz, şunları belirtti: “Üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz. İlk 6 ayda 225 milyon lira tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 165 milyon lira tutarında Kurban Vadeli Yem Kredisi, 130 milyon lira tutarında Kısa Vadeli Yem Kredisi ve ilk 4 ayda 80 milyon lira tutarında Bereketli Kredi kullandırdık. Böylece ortaklarımıza yem, gübre, tohum, motorin gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaları için toplamda 600 milyon lira tutarında faizsiz kredi imkânı sağlamış olduk.”

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