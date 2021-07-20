Tarım Kredi’den üreticilere 600 milyon liralık faizsiz kredi imkânı

Poyraz, şunları belirtti: “Üreticilerin uygun koşullarda finansmana erişimlerini sağlamak amacıyla piyasadaki değişimleri yakından takip ediyoruz. İlk 6 ayda 225 milyon lira tutarında Hasat Vadeli Motorin Kredisi, 165 milyon lira tutarında Kurban Vadeli Yem Kredisi, 130 milyon lira tutarında Kısa Vadeli Yem Kredisi ve ilk 4 ayda 80 milyon lira tutarında Bereketli Kredi kullandırdık. Böylece ortaklarımıza yem, gübre, tohum, motorin gibi tarımsal girdi ihtiyaçlarını karşılamaları için toplamda 600 milyon lira tutarında faizsiz kredi imkânı sağlamış olduk.”