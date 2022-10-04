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Ekonomi Tarım Kredi'den ayçiçek yağı için yeni kampanya! 270 liradan satışa sunuldu
Ekonomi

Tarım Kredi'den ayçiçek yağı için yeni kampanya! 270 liradan satışa sunuldu

Tarım Kredi Kooperatif Marketler, 2x5 litre ayçiçek yağını EPTT AVM üzerinden 270 lirayla satışa sundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 08:41:00 -
Tarım Kredi'den ayçiçek yağı için yeni kampanya! 270 liradan satışa sunuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kar amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimler devam ediyor.

Ekim ayına girilmesi ile beraber bu ay Tarım Kredi Marketlerdeki indirime giren ürünler açıklandı.

Tarım Kredi marketlerde Ekim ayı indirim listesinde 5 Litre Ayçiçek yağı, Bebek bezi ve deterjanlar var...

Tarım Kredi Kooperatif Marketler 1-15 Ekim tarihleri arasında indirime giren ürünlerin listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İnternet üzerinden de satış var

Ayçiçek yağının market stoklarında kalmama ihtimalini düşünen yetkililer EPTT AVM üzerinden de bir kampanya yaptı.

Kampanyaya göre 2x5 litre ayçiçek yağı 270 liradan satışa sunuldu.

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