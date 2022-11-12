Tarım Kredi’den 10.5 milyarlık ürün alımı

Edinilen bilgiye göre Tarım Kredi, çiftçinin kredi ve girdi ihtiyaçlarının hızlı karşılanması için çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede kurum tarafından 2021’de 10 milyar 7 milyon lira tarımsal kredi kullandırıldı. 2022 Ekim ayı itibarıyla ise 20.7 milyar liraya yakın kredi kullandırıldığı belirlendi. Sıfır faizli hayvancılık kredisi kapsamında geçen yıl 1.5 milyar lira ve bu sene ekim ayı itibarıyla 2.4 milyar lira kredi kullandırıldı. Ayrıca sözleşmeli üretime yönelik olarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından düşük faizli kredi desteği sağlandı.

Tarım Kredi tarafından geçen sene 3.3 milyar lira değerindeki 1.1 milyon ton ve bu yıl ekim ayı itibarıyla ise 10.5 milyar lira değerindeki 1.4 milyon ton ürün alımına gidildi. Sözleşmeli üretim kapsamında bu sene ekim ayı itibarıyla 31 bin 831 çiftçiye 2.1 milyon dekarda, 3.7 milyar lira değerinde 406 bin ton üretim gerçekleştirildi.