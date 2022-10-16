Tarım Kredi Marketleri'nde ayçiçek yağı, çay, şeker ve peynirdeki indirim devam edecek mi?

Tarım Kredi market, temel gıda ürünlerini, uygun fiyatlarla müşterilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ayçiçek yağı da indirimli olarak satışa çıkmıştı. Tarım Kredi marketlerdeki indirimlerin 15 Ekim itibarıyla son bulduğu açıklandı ancak vatandaşın ürünlere gösterdiği yoğun ilgi indirimlerin devam etmesine yol açabilir.

Tarım Kredi marketlerin indirimli sattığı ürünler şu şekildeydi:

TMO Ayçiçek Yağı 5 Litre: 135 TL

TMO Pirinç 2 Kg: 27,50 TL

TK Toz Şeker 2 Kg: 34 TL

Nescafe 2 si 1 Arada 10’lu x 10 gram: 15,90 TL

Nescafe 3 ü 1 Arada 10’lu x 17,5 gram: 15,90 TL

Uludağ Efsane Portakal 2.5 Litre: 16,90 TL

Dimes Meyve Suyu Çeşitleri 1 Litre: 15,40 TL

Torku Tam Buğday Bisküvi 3’lü x 131 gram: 13,95 TL

Torku Kremalı Bisküvi Çeşitleri 3 x 66 gram: 10,95 TL

Eti Karam 60 gram: 8,95 TL

Eti Çikolata Sütlü 65 gram: 8,95 TL

TKK Anadolu Fındık Kreması 500 gram: 23,90 TL

Torku Süzme Peynir: 48,90 TL

Tarsüt Az Yağlı Beyaz Peynir: 25,90 TL

Ankara Armut Kg: 9,90 TL

Elma Golden – Starking Kg: 9,90 TL

TKK Dondurulmuş Bohça Mantı 400 gram: 17,90 TL

TK Tiryaki Siyah Çay 1000 gram: 59,90 TL

Torku Yağlı Süt 1 Litre: 14,50 TL

Torku Yarım Yağlı Süt 1 Litre: 13,50 TL

TMO Ayçiçek Yağı 5 Litre: 135 TL

TK Anadolu Un 1 Kg: 9,90 TL

TKK Un 1000 gram: 9,90 TL

TMO Kırmızı Mercimek 1 Kg: 18,50 TL

AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı 850 gram: 69,90 TL

TK Fermente Dana Kangal Sucuk: 139,90 TL

TK Dana Kokteyl Sosis 200 gram: 18,25 TL

ESK Gövde Tavuk Kg: 31 TL

ESK Tavuk Sarma Kg: 42,25 TL

Işıl Tuz 750 gram: 2,75 TL

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