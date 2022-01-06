Tarım Kredi marketleri indirim ürünleri hangileri? Tarım Kredi Kooperatif marketleri hangi ürünler indirimde?

Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel indirim katalogu yayınladı. Dolar kurundaki yükseliş sonrası marketler başta gıda ürünleri olmak üzere tüm raf ürünlerine fahiş zam yaptı. Döviz kurundaki hızlı düşüş sonrası marketler isteninel düzeyde fiyat indirimi yapmasa da Tarım Kredi Marketleri son günlerde indirim yaparak müşterilerin yoğun uğrak yeri oldu. Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağı başta olmak üzere çok sayıda ürüne yüzde 30’a varan indirim yaptı. Peki Tarım Kredi marketinde hangi ürün indirimde? Tarım Kredi marketleri indirim ürünleri hangileri?