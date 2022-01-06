Tarım Kredi marketleri indirim ürünleri hangileri? Tarım Kredi Kooperatif marketleri hangi ürünler indirimde?
Tarım Kredi Kooperatif marketleri aktüel indirim katalogu yayınladı. Dolar kurundaki yükseliş sonrası marketler başta gıda ürünleri olmak üzere tüm raf ürünlerine fahiş zam yaptı. Döviz kurundaki hızlı düşüş sonrası marketler isteninel düzeyde fiyat indirimi yapmasa da Tarım Kredi Marketleri son günlerde indirim yaparak müşterilerin yoğun uğrak yeri oldu. Tarım Kredi marketlerinde ayçiçek yağı başta olmak üzere çok sayıda ürüne yüzde 30’a varan indirim yaptı. Peki Tarım Kredi marketinde hangi ürün indirimde? Tarım Kredi marketleri indirim ürünleri hangileri?
Tarım Kredi Kooperatif Market Ayçiçek yağında indirim başta olmak üzere bazı ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimi açıkladı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım, döviz kurundaki düşüşün ardından girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden fiyatları aşağı çektiklerini duyurdu.
Tarım Kredi marketleri indirim ürünleri hangileri?
Tarım Kredi Ayçiçek Yağı 5 lt 105.90 TL
Anadolu Kırmızı Mercimek 1 Kg. 10,90 TL
Anadolu Un 1 kg 6.90 TL
Anadolu Osmancık Pirinç 2.5 kg 22.25 TL
Anadolu Nohut 1 kg 9.90 TL
Tiryaki Siyah Çay 1000 gr. 31.90 TL
Elit Ultra Çamaşır Suyu 1000 ml 6.90 TL
Sleepy Çocuk Bezi Çeşitleri 39.90 TL