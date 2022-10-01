Tarım Kredi Marketler'de yeni indirim başladı! Fiyatları duyanlar akın edecek
Tarım Kredi Kooperatif Marketler temel ihtiyaç ürünlerinde Ekim ayında satılacak indirimli ürünleri açıkladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kâr amaçlı kurulmadığını söyleyerek indirim talimatı verdiği Tarım Kredi Kooperatif Marketlerde indirimler devam ediyor.
Ekim ayına girilmesi ile beraber bu ay Tarım Kredi Marketlerdeki indirime giren ürünler açıklandı.
Tarım Kredi Kooperatif Marketler, 1-15 Ekim tarihleri arasında indirime giren ürünlerin listesini sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte Tarım Kredi Marketler'deki indirimli ürünler
Tarım Kredi Kooperatif kataloğuna göre;
Ankara Armut: 9,90 TL
Elma Golden-Starking: 9,90 TL
AOÇ Ankara Süzme Çiçek Balı (850 gr): 69,90 TL
TK fermente Dana Kangal Sucuk: 139,90 TL
TK dana kokteyl sosis (200 gr): 18,25 TL
ESK Gövde Tavuk kilo: 31 TL
ESK Tavuk sarma kilo: 42,25 TL
Torku Süzme peynir (850 gr): 48,90 TL
Tarsüt Az Yağlı Beyaz Peynir (500gr) 25,90 TL
Torku Yağlı süt (1Litre): 14,50 TL
Torku Yarım yağlı Süt ( 1 Litre): 13,50 TL
TMO Ayçiçek yağı (5 litre) 135 TL
TK Anadolu Un (1 kilo) 9,90 TL
TKK un (1 kilo): 9,90 TL
TMO kırmızı mercimek (1 kilo): 18,50 TL
Işıl Tuz (750 gr) 2,75 TL
TKK Dondurulmuş Bohça Mantı (400gr) 17,90 TL
TK Tiryaki Siyah Çay ( 1 Kilo): 59,90 TL
TMO Pirinç (2 Kilo): 27,50 TL
TK Toz Şeker (2 Kilo) 34 TL
TKK Kakaolu Fındık Kreması (500 Gr) 23,90 TL
KAYNAK: HABER7