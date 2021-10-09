Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü maaş iddialarına cevap verdi

Türkiye'de son zamanlarda sosyal medyada bazı kurumların yöneticilerinin aldıkları maaşların miktarı gündeme geliyor.

Son olarak bu konuda Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın aldığı ücret tartışma konusu oldu. Poyraz'ın maaşının 180 bin lira olduğu iddia edildi.

İddialara cevap verdi

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur'a konuşarak iddialara açıklık getiren Poyraz, görev yaptığı şirketleri ve nereden huzur hakkı aldığını gösteren tabloyu paylaştı.

Poyraz, kanunlar uyarınca yönetim kurulu başkanı olduğu şirketlerden yalnızca Gübretaş'tan 12 bin lira aldığını, ayrıca Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı'ndan da 5 bin 750 lira huzur hakkı aldığını açıkladı.

"180 bin değil 62 bin 500 alıyorum"

Kendi kurumundan 180 bin lira maaş aldığı iddiasını da yalanlayan Poyraz bu rakamın 4'te biri kadar yani huzur haklarıyla birlikte yaklaşık 62 bin 500 TL maaş aldığını açıkladı.