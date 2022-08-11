Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşık 40 ürün konusunda indirime gidileceğini duyurdu. Peki, kırmızı ete indirim var mı?

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde kırmızı etin kilosu ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde uygun fiyatlı kırmızı et satılacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 indirimle satışa başlayacağız. Bu, piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi bir şey daha söylüyorum. Marketlerde benim vatandaşımız dara sokanlar, Tarım Kredi Kooperatifi talimatı aldı, bundan böyle kuzu etinden yüzde 25 indirimi başlattık. Bu sabah Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı ile konuştum, büyükbaş hayvanlarda da yüzde 30-35 gibi bir indirimle, onların da satışına başlayacağız. Kuşbaşıydı, kıymaydı, biftekti, bunu piyasaya sürdüğümüzde indirim başlayınca, vatandaşım alışveriş yapacak. Bu piyasaların dengesini bozanları da hizaya getirecek. 1300 market var tarım kredi, bunun yanında diğer özel sektörün de sayıları fazla. Onlar ne yapar bilmem ama biz yapacağız. Tarım Kredi'nin diğer ürünlerinde de şeker, buğday, un, ayçiçeği yağı indirim yapılacak” dedi.