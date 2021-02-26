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Ekonomi Tarım Kredi Kooperatif marketleri nerelerde var?
Ekonomi

Tarım Kredi Kooperatif marketleri nerelerde var?

Tarım Kredi Kooperatif marketleri hangi illerde var? Gıdada fahiş fiyat uygulaması konusunda eleştirilerin odağında olan zincir marketlerin tekelleşmesine son veriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat talimatı ile Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı market sayısı 500’e ileriki zamanlarda bu sayı bini geçece. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatifi karanıdan sonra vatandaşlar bulundukları yerlerde Tarım Kredi Kooperatifine bağlı marketlerin olup olmadığını merak ediyor. Peki Tarım Kredi Kooperatif marketleri hangi illerde var?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 10:06:00 - 2021-02-26 10:06:57
Tarım Kredi Kooperatif marketleri nerelerde var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi market sayısını 180'den süratle 500'e çıkarma talimatını verdiğini açıkladı. Erdoğan, "Tarım Kredi marketleriyle, zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşı adeta sömürdüğü bir noktada piyasayı bizim balanse etmemiz gerekiyor. Sizler piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın, biz bu adımı atacağız” dedi. Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatif marketleri açıklamasından sonra vatandaşlar da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin nerede olduğunu merak etmeye başladı.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri nerelerde var?

Tarım Kredi Kooperatif marketleri hangi illerde var? Ürünleri fiyatlara satışa sunan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Türkiye'de 26 ilde şubesi bulunuyor. Bu iller şöyle sıralanıyor: Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerden doğrudan alınan ürünleri marketler kanalıyla halka arz eden Tarım Kredi Kooperatifi piyasada bazı ürünlerin fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışa yönelik uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor.

Tarım Kredi Kooperatifi İstanbul marketleri için tıklayın

Tarım Kredi Kooperatifi market ürünleri neler?

Tarım Kredi Kooperatifi market ürünleri için tıklayın

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