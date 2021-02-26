Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi market sayısını 180'den süratle 500'e çıkarma talimatını verdiğini açıkladı. Erdoğan, "Tarım Kredi marketleriyle, zincir marketlerin özellikle yüksek fiyatlarla vatandaşı adeta sömürdüğü bir noktada piyasayı bizim balanse etmemiz gerekiyor. Sizler piyasayı yağmalarsanız kusura bakmayın, biz bu adımı atacağız” dedi. Erdoğan’ın Tarım Kredi Kooperatif marketleri açıklamasından sonra vatandaşlar da Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin nerede olduğunu merak etmeye başladı.

Tarım Kredi Kooperatif marketleri nerelerde var?

Tarım Kredi Kooperatif marketleri hangi illerde var? Ürünleri fiyatlara satışa sunan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Türkiye'de 26 ilde şubesi bulunuyor. Bu iller şöyle sıralanıyor: Afyon, Aydın, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Giresun, İzmir, İstanbul, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova. Sözleşmeli üretim modeliyle çiftçilerden doğrudan alınan ürünleri marketler kanalıyla halka arz eden Tarım Kredi Kooperatifi piyasada bazı ürünlerin fiyatlarında ortaya çıkan aşırı artışa yönelik uygun fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor.

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Tarım Kredi Kooperatifi market ürünleri neler?

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