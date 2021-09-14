Tarım Kredi iştirakleriyle ekonomiye katkı sunuyor
Yüz binlerce çiftçi ortağıyla Türk tarım sektörünün en büyük kooperatifi olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), tarımsal faaliyetlerdeki ihtiyaçların giderilmesinin yanı sıra iştiraklerinin birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla Türk ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
Genel Müdür Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi’yi dünyadaki örnekleriyle kooperatifçiliği çiftçiden başlayarak tüketiciyi kadar uzanan anlayışıyla hizmet eden kuruluşa dönüştürmede kararlı olduklarını ifade etti.