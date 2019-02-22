Tarım kredi borç yapılandırma 2019 | Ziraat Bankası borç yapılandırma nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi.

Ziraat Bankası’ndan tarımsal kredi çeken ve ödemekte zorluk çeken vatandaşlar borçlarını yeniden yapılandırabilecek. Peki Tarımsal kredi borç yapılandırması nasıl yapılır? Pakdemirli, "Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşen ve afetler nedeniyle borçları ertelenen üreticilerin tarımsal kredi borçları yapılandırılacak" dedi.

Tarım Kredi borç yapılandırma nasıl yapılacak?

Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla veya bireysel olarak Ziraat Bankası’ndan çektikleri ve vadeleri 30.06.2019 tarihine kadar alan borçları yeniden yapılandırabilecek. Buna göre, yeni bir ödeme planı oluşturularak ödenmeyen borçları yapılandırılıyor.

Borç yapılandırması başvurusu

Tarım Kredisi Kooperatifi veya Ziraat Bankası’dan kredi almış olanlar yapılandırma programına dahil olabilmektedir. Ödeme kolaylıklarının yanı sıra kredi sicillerinin de temizlenmesi şansı bulan çiftçiler başvurularını gerçekleştirerek programa dahil olabilmektedir. Başvuruların yapılabilmesi için Tarım Kredisi Kooperatifi ya da Ziraat Bankası’na borç erteleme dilekçesi ile gidilmesi gerekmekte ve borç yapılandırma istediğinde bulunulması gerekmektedir.

Tarım Kredi Kooperatifi borç sorgulama

Devlet, Ziraat Bankası’na ve Tarım Kredi Kooperatifi’ne borcu olan ve ödeyemeyen çiftçilere olanaklar sunmuştur. Böylece tarım için aldığı kredileri ödeyemeyen çiftçilere imkanlar yaratılarak tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Önceden kredi almış ve ödeyememiş olanların faydalanabileceği yapılandırma programı ile çiftçiler rahat bir nefes alabileceklerdir. Borçlarının ne kadar olduğunu öğrenmek isteyenler ise iki yola başvurmaları gerekmektedir. Borç sorgulaması için kurumlara gidemeyenler için ise başvurulabilecek bir diğer yöntem e-devlet hesabına giriş yapılmasıdır. E-devlet’e şifresi ile giriş yapmış olan kişiler, borçlarının ne kadar olduğuna dair bilgilere oradan ulaşabilmektedir.