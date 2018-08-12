THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 12 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı traktör ve minibüsün kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:23
Tarım işçilerini taşıyan iki araç çarpıştı: 4'ü çocuk, 12 kişi yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Albayrak Mahallesi'ndeki Dikmen Sokak ile Kısmalı Yolu'nun kesiştiği Yassıgeçit mevkisinde meydana geldi.

Kısmalı'dan Turgutlu yönüne giden Cihan Yılmaz'ın (33) kullandığı 43 KU 042 plakalı minibüs, kavşakta Özkan Çimenci (60) yönetimindeki 45 TA 224 plakalı, arkasında römork bulunan traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölündü. Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ve traktörün çarpışması sonucu can pazarı yaşandı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada büyük bölümü minibüsten olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan Noda Atman (15), Şehnaz Mehdi (46), Şivan Atman (25), Hamza Yılmaz (3), Ahmet Vural (57), Said Hamı (34), Liloz Hamu (15), Süreyya Hadur (12), Kasım Kasım (20) sağlık görevlilerince ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Elmas Haddur (30), Ali Hadur (26) ve Cebir Hadur (29) ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:23
  1. manisa
  2. Turgutlu
  3. traktör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bangladeş'te trafik terörü halkı sokaklara döktü!
    1. Bangladeş'te trafik terörü halkı..
    2. Bakan Albayrak'tan döviz açıklaması
    3. Güney Kore'den kaçırılan teknisyenle..
    4. CHP'de kriz devam ediyor! "İmza..
    5. Bilal Erdoğan'dan döviz çıkışı: One..
    6. Türkiye'ye daha önce ambargo uygulayan..
    7. Gaye Usluer: İmza veren 630 delegemiz..
    8. PKK'nın sözde Erzurum sorumlusu..
    9. K. Kore medyasından Güney Kore'ye..
    10. Rize’de teleferik kazası: 1 kişi öldü
    11. 14 bin yıllık buzul çağına ait kalıntı..
    12. Gaziantep'te üzüm yüklü kamyonet..
    13. Giresun'da trafik kazası: 1 kişi öldü,..
    14. Tarım işçilerini taşıyan iki araç..
    15. Balıkesir'de kalaşnikof satarken..
    16. Mersin'de trafik kazası: 2 kişi öldü
    17. MÜSİAD’dan 18 dilde mesaj: Siyasi..
    18. Milli duruş: Merter esnafı doları 4..
    19. Antalya’da 22 yaşındaki genç ırmakta..
    20. 2 tonluk mermerin altında can verdi
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Pamukkale Üniversiteleri taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak
    Mahkemeden FETÖ’ye kıyak üstüne kıyak