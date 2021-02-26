Çiftçi destek ödemeleri | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli merak edilen destek ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, tarım destek ödemesi ne zaman yatırılacak?

Tarım destekleri ne zaman yatacak 2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlandığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödeyeceğiz" dedi.