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Ekonomi Tarım destekleri ne zaman yatacak 2021
Ekonomi

Tarım destekleri ne zaman yatacak 2021

Tarım destek ödemeleri başladı mı? Tarım ve balıkçılara verilecek desteklerin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. Tarım destek ödemeleri ne zaman ödenecek? Balıkçılara ne zaman destek ödemesi yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:25:00 -
Tarım destekleri ne zaman yatacak 2021

Çiftçi destek ödemeleri | Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli merak edilen destek ödemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, tarım destek ödemesi ne zaman yatırılacak?

Tarım destekleri ne zaman yatacak 2021

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üretici ve balıkçılara yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlandığını açıkladı. Bakan Pakdemirli, "Hububat, baklagil ve mısır için 60,7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanımı için 78,6 milyon lira, balon balığı avcılığı kapsamında da 230 bin 960 lira destek ödeyeceğiz" dedi.

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