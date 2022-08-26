  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Ekonomi

Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım destek ödemelerinden faydalanan çiftçiler ödemelerin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, tarım destek paraları yattı mı?

Yeniakit Publisher
2022-08-26 11:38:00 -
Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Destek ödemesi almaşı bekleyen çiftçiler ‘Tarım destek ödemeleri ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kirişçi, "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23