Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Tarım destek ödemelerinden faydalanan çiftçiler ödemelerin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, tarım destek paraları yattı mı?
Destek ödemesi almaşı bekleyen çiftçiler ‘Tarım destek ödemeleri ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırıyor.
Tarım destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kirişçi, "756 milyon 692 bin 168 TL’lik tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun” dedi.