Tarım destek ödemeleri ne zaman ödenecek son dakka tarih belli oldu? Tarım Bakanlığı organik tarımsal destek ödemeleri haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak." dedi. Pakdemirli, "123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Tarım Bakanlığı organik tarımsal destek ödemeleri haberi: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak." dedi. Pakdemirli, "123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak." ifadelerini kullandı.

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