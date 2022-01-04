Tarım Bağ-Kur kesintisi olmuşsa geriye Bağ-Kur tescili yapılır mı?

Soru: Ben 1994 yılından itibaren çay üreticisi olarak tarımla uğraştım. Yaşlarımı Çay-Kur’a sattım. Ben Tarım Bağ-Kur kaydımı 1.9.2002 tarihinde başlatmıştım. Geriye dönük olarak 1994 yılından itibaren Bağ-Kur tescili yaptırabilir miyim? Dursun Y..

Cevap: Tarım Bağ-Kur açılışı kural olarak geriye doğru açılmaz. Ancak istisnai olarak ürün satan çiftçinin ödemesinden tarım Bağ-Kur kesintisi yapılmış ise SGK’ya ilgili kesintiler ve tarımsal birliğe kayıt olunan belgeler sunulursa geriye doğru tarım Bağ-Kur açılışı yapılır. SGK, geriye doğru tescil için çiftçiden yapılan kesintinin mutlaka geçmiş BağKur hesaplarına yatırılması şartını aramaktadır. Bu konuda aksi yargı kararları bulunmaktadır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.2.2017 tarihli, 2015/1283 Esas, 2017/242 Karar numaralı kararında kuruluşlara teslim edilen ürün bedellerinden tevkifat yolu ile yapılan prim kesintisinin Bağ-Kur’a intikalinin takip görevinin Kurumun görevinde kaldığı, çiftçinin teslim ettiği ürünlerden kesilen BağKur priminin Bağ-Kur’a intikal edip etmemesinin çiftçinin sorumluluğu kapsamında olmadığı, geçerli bir prim kesintisi olmuşsa, kesinti sahibi çiftçiye sigortalılık hakkı kazandırılması gerektiğine hükmetmiştir.