Tarım arazilerimizi korumalıyız

Bayraktar, şu önerilerde bulundu:

“Birinci sınıf sulamaya uygun tarım arazilerin imara açılmasına asla izin vermemeli. Bu arazilerin üzerine sanayi tesisleri, şehirler kurulmamalı, Turizm, madencilik ve ulaştırma için verimli tarım arazileri kullanılmamalı. Meyve ağaçları, zeytinlikler kesilip yazlıklar inşa edilmemeli. Büyükşehir belediyelerince tarıma kaynak ayrılmalı. Valilikler ve büyükşehir belediyeleri tarafından verimli tarım arazilerinin korunması konusunda hassas hareket edilmeli. Meraların tespit, tahdit, tahsis ve ıslah çalışmaları hızla tamamlanmalı. Buraların amaç dışı kullanımı önlenmeli. Toprak sevgisi, koruma bilinci ilkokul müfredatına konulmalı. Toprağı tanımanın yaşamı tanımak olduğu çocuklara aşılanmalı. Birim alanda en fazla verimi elde etmek, ülkede ekilmeyen yer bırakmamak, dünyada belirli ürünlerde daha iyi konuma gelmek, üreticinin gelir seviyesini arttırmak için gerekli adımlar atılmalı. Üreticinin tarımdan kopmaması için gerekli önlemler alınmalı. Politikalar da tarım arazilerini korumak, çiftçiyi köyünde tutmak, ona ailesini geçindirecek bir gelecek sağlamak üzerine kurulmalı.”

Gelecek için değerli

Bayraktar, toprağın 85 milyon insan ve gelecek için en değerli varlık olduğunu vurguladı. Bayraktar, “7’den 70’e herkes toprağı, sevmeli ve onu koruyup geliştirmek için elinden geleni yapmalıdır. Topraklarımızı sözde değil fiilen korumalıyız” ifadelerini kullandı.