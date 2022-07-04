Tarım aracı devrildi! Yaralılar var
Malatya'da "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Malatya-Darende'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Rüstem Karakaş'ın (48) kullandığı araç D-300 kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Karakaş (37) ve Emine Polat (12) yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Karakaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.