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Aktüel Tarım aracı devrildi! Yaralılar var
Aktüel

Tarım aracı devrildi! Yaralılar var

Malatya'da "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 19:08:00 -
Tarım aracı devrildi! Yaralılar var

Malatya-Darende'de "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Rüstem Karakaş'ın (48) kullandığı araç D-300 kara yolu Yeni Sanayi Sitesi mevkisinde devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Safiye Karakaş (37) ve Emine Polat (12) yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Karakaş'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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