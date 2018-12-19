Tarihte İlbilge Hatun kim? Nasıl bir hayatı vardır? İşte merak edilen soruların cevabı

Diriliş Ertuğrul dizisinde Hande Soral'ın oynadığı İlbilge Hatun hakkında nasıl öldü? tarihte gerçekten var mı? nasıl hayatı var? gibi merak edilen soruları dizi takipçileri merakla aramaya başladı. Bizde siz dizi hayranlarının sorularına yanıt aradık...

Dizide merak edilen sorulara tarihte gerçekten var mı? cevabıyla başlayalım. Evet İlbilge Hatun gerçkete tarihte yaşadı. Ancak, Diriliş Ertuğrul dizisindeki zamanda yaşamadı. İlbilge Hatun, Göktürk döneminde dünyaya gelmiş, İlteriş Kutlug Kağan'la evlidir. İlbilge Hatun'un eşi, Göktürk Devleti'ni yeniden kuran Kağan olarak bilinir. İlbilge Hatun'un çocuğu Bilge Kağan'dır.

İlbilge Hatun tarihte nasıl öldü?

Diriliş Ertuğrul dizi takipçileri, İlbilge Hatun'un nasıl öldüğü araştırıyor. Ancak İlbilge Hatun'un ölümüne ilişkin herhangi bir güvenilir kaynak yok. İlbilge Hatun'un tarihte nerede, nasıl öldüğüne dair herhangi bir bilgi yok.