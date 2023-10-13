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Dünya Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu
Dünya

Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-13 21:49:00 -
Tarihte görülmemiş katliam! İsrail Gazze'de çocuk hastanesini fosfor bombalarıyla vurdu

Tarihte görülmemiş katliamları yapan işgalci İsrail güçleri, Gazze'de Durra Çocuk Hastanesini fosfor bombalarıyla vurarak insanlık suçu işledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının facebook sitesinde, Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra'nın açıklamaları yayınlandı.

Kentin doğusundaki çocuk hastanesinin fosfor bombalarıyla vurulmasının ardından boşaltıldığını duyuran Kudra, daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
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Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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