Tarihte bugün neler oldu 28 Şubat | 28 Şubat 2019

28 Şubat’ta dünyada ve Türkiye’de neler yaşandı. Tarihte bugün hangi önemli gelişmeler oldu? Dünya tarihine yer etmiş önemli olayları, 28 Şubat’ta doğan ve hayatını kaybeden ünlü isimler kimler?Türkiye tarihinde 28 Şubat'ın önemi nedir? İşte tüm detaylar...

Tarihte 28 Şubat

28/02/1856 Olay Islahat Fermanı ilan edildi.

28/02/1876 Olay Haydarpaşa demiryolu işçileri greve çıktı.

28/02/1881 Doğum Rus yazar Fyodor Dostoyevski.

28/02/1884 Doğum Yazar Ömer Seyfettin.

28/02/1898 Doğum Futbolcu Zeki Sporel.

28/02/1917 Olay Rusya'da demokratik devrim başarıya ulaştı.

28/02/1921 Olay TBMM'de ilk bütçe kabul edildi.

28/02/1923 Olay Mustafa Kemal (Atatürk), İstanbul Belediyesince ''fahri hemşehri'' ilan edildi.

28/02/1933 Olay Berlin'de büyük Reichstag yangını çıktı.

28/02/1937 Olay Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuruldu.

28/02/1942 Olay 12 Müttefik savaş gemisi Cava Denizinde batırıldı.

28/02/1942 Olay İstanbul Vezneciler'deki Zeynep Hanım Konağı (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası) tamamen yandı.

28/02/1942 Doğum Rolling Stones grubundan Brian Jones.

28/02/1943 Olay İki dereceli son seçim yapıldı. 455 milletvekili içinde,14 kadın, 4 gayrimüslim ve 21 de Müstakil Grup üyesi bulunuyor.

28/02/1945 Olay Birleşmiş Milletler Beyannamesi Türkiye tarafından imzalandı.

28/02/1949 Olay İstanbul Şehzadebaşı'nda Özel Gazetecilik Okulu açıldı.

28/02/1950 Olay Güreşçi Yaşar Doğu, Lahor'da Pakistan şampiyonu Kala'yı 1 dakikada tuş etti.

28/02/1953 Olay Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması "Balkan Paktı" 1953 yılı bugün imzalandı.

28/02/1958 Ölüm İstiklal Marşı'nın bestecisi Osman Zeki Üngör.

28/02/1959 Ölüm Şair Hüseyin Siret Özsever.

28/02/1973 Olay Gazeteci Rahmi Turan ile Necdet Onur, Süleyman Demirel ve eşine hakaretten mahkûm oldular.

28/02/1977 Olay Malatya'da İnönü Üniversitesi ile iki yüksek okul hizmete açıldı.

28/02/1978 Olay Kenan Evren genelkurmay başkanı oldu.

28/02/1980 Olay Döviz karşılığı askerlik yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

28/02/1984 Olay Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı19 Mayıs törenlerinde kız öğrencilerin kısa şort giymelerini yasakladı.

28/02/1985 Ölüm Sanat tarihinin Türkiye'de bir bilim dalı olarak yerleşmesine önemli katkılarda bulunan Profesör Mazhar Şevket İpşiroğlu.

28/02/1986 Olay İsveç Başbakanı Olof Palme öldürüldü. Başbakan Palme savaş karşıtı ve Üçüncü Dünya ülkeleri yanlısı bir dış siyaset izlemesi ve Vietnam'da Amerika Birleşik Devletleri müdahalesine karşı çıkışıyla biliniyordu.

28/02/1986 Ölüm Dünya Barolar Birliği başkanvekili ve İstanbul Barosu eski başkanlarından Orhan Apaydın.

28/02/1989 Olay İstanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın o yılki "İnsan Hakları ve Hukuk Ödülünü" açıkladı. Ödül dışkı yedirilen Yeşilyurt köylüsüne verildi.

28/02/1990 Ölüm Yassıada yargılamalarını yapan Yüksek Adalet Divanı'nın başkanı ve emekli Anayasa Mahkemesi Üyesi Salim Başol.

28/02/1990 Olay 1989'un kasım ayında silahlı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Kamil Başaran öldü.

28/02/1991 Olay Irak müttefiklerle ateşkes antlaşması imzaladı. Irak'ın 6 ay 25 gün süren Kuveyt'i işgali son buldu.

28/02/1994 Olay NATO, tarihinin ilk saldırısını Sırplara karşı gerçekleştirdi.

28/02/1995 Olay Sivas'ta öğrencilerin gittiği kafeteryayı tarikat üyesi 12 kişi bastı. "Oruç yiyorlar" diye sopa ve zincirlerle öğrencilere saldırdı; 7 kişi yaralandı.

28/02/1996 Olay Türkiye Büyük Millet Meclis'i Genel Kurulu'nda "öğrenci harçlarına hayır" yazılı pankart açan 12 üniversite öğrencisi tutuklandı.

28/02/1997 Olay Milli Güvenlik Kurulu muhtıra verdi; Milli Güvenlik Kurulu'nun 1997'de yaptığı toplantıda laik devlet ilkesine aykırı hareketlerin arttığına dikkat çekilerek Refahyol hükümetine bir dizi önlem önerildi. Bu toplantı MGK'nın tarihinin en uzun toplantısı oldu. 8.5 saat sürdü.

28/02/2001 Olay Ulusal Bank'a el konuldu.

28/02/2003 Olay Ankara 1 Numaralı DGM, kapatılan DEP'in 4 eski milletvekilinin yeniden yargılanma istemini kabul etti.

28/02/2006 Avusturya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen ''çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı'' Alaattin Çakıcı, ''borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek'' suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

28/02/2012 Fransa Anayasa Konseyi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasanın iptali konusundaki itirazı kabul etti.

28/02/2013 Katolik aleminin ruhani lideri Papa 16. Benediktus, görevdeki son gününde Vatikan'da kardinallerle vedalaştı.

28/02/2015 Türk edebiyatının büyük ustası, gerçek adı Kemal Sadık Gökçeli olan Yaşar Kemal, tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 92 yaşında yaşamını yitirdi.