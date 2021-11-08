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Tarih Tarihte bugün: 8 Kasım 1996: İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti, yerine Meral Akşener İçişleri Bakanı Oldu
Tarih

Tarihte bugün: 8 Kasım 1996: İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti, yerine Meral Akşener İçişleri Bakanı Oldu

08 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 'Çete' iddialarına adı karışan İçişleri bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Yerine, Meral Akşener İçişleri Bakanı oldu. LÖSEV'den Sözcü Gazetesi’ne Anlamlı Ödül Verilmesi. Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 07:52:00 - 2021-11-08 07:53:51
Tarihte bugün: 8 Kasım 1996: İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti, yerine Meral Akşener İçişleri Bakanı Oldu

8 Kasım 1996: İçişleri Bakanı Mehmet Ağar istifa etti. Ağar Susurluk kazası bağlantılı "çete" iddialarıyla suçlanmıştı. Yerine, Meral Akşener içişleri bakanı oldu.

3 Kasım 1996 tarihinde 06 AC 600 plaka sayılı Mercedes marka otomobilin Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir kamyona saat 19.15 sıralarında arkadan çarpmasıyla meydana gelen kaza, Türkiye'de "polis-mafya-siyaset" üçgenindeki karanlık ilişkilerin ortaya çıkmasını sağladı. Kaza sonucunda Mehmet Özbay kimlikli kişi, Gonca Us ve otomobilin sürücüsü İstanbul Kemalettin Eröge Polis Okulu Müdürü, polis şefi Hüseyin Kocadağ hayatını kaybetti. Otomobilin sahibi Şanlıurfa Milletvekili Sedat Edip Bucak ise yaralandı.

Aracın bagajından ise cephanelik çıktı. Asıl skandal, silahların menşeine yönelik yapılan araştırma sonucunda anlaşıldı. Bazı silah ve mermiler, Özel Harekât Daire Başkanlığı envanterine ait olduğu belirlendi. İsrail'den alınan bu silahlardan bazılarının "kaybolduğu" ortaya çıkmıştı.

Bununla birlikte olaya dönemin İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı el koydu. Kamuoyunda oluşan tepki ve siyasetin baskısı sonucu Mehmet Ağar, İçişleri Bakanlığı görevinden 8 Kasım 1996 tarihinde istifa etti.

8 Kasım 2018: LÖSEV'den Sözcü Gazetesi’ne Anlamlı Ödül Verilmesi 

Lösemili Çocuklar Vakfı 20. yılını sanatçıların, LÖSEV gönüllülerinin ve bağışçılarının katıldığı bir etkinlik ile kutladı. Gecede, Sözcü gazetesi Reklam Grup Başkanı Funda Tuncer Sıdalı'ya “Üstün İnsan Ödülü” verildi. Sıdalı “Bu ödülü çalışmakta olduğum gazetem Sözcü adına alıyorum” dedi.

 

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Yorumlar

Ümit

meral ın bakan olması herşeyi açıklıyor.lösev i de biz iyi bir kurum zannederdik demek ki o da batı nın taşeronu. hayır verdiğimiz yerleri iyi takip edelim
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