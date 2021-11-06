Tarihte bugün: 6 Kasım 1983 Genel Seçimlerin Yapılması

6 Kasım 1983: Genel Seçimlerin Yapılması

“Seçime katılım oranının % 92 olarak gerçekleştiği ve yaklaşık 20 milyon seçmenin katıldığı seçimlerde”(Çavdar,2000:293) Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi (ANAP) yüzde 45,15 oy ve 211 milletvekiliyle iktidara geldi. MGK’nın açıkça desteklediği Turgut Sunalp idaresindeki Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ise ancak yüzde 23,27 oy oranıyla 71 mebus çıkartabilmişti.Özal’ın yükselen ivmesini geç fark eden Cumhurbaşkanı Kenan Evren, bir darbe lideri olarak Turgut Sunalp’ı işaret etse bile bu işaret ters tepmişti.





Mehmet Doğan gelinen noktayı şöyle özetler:Netice olarak 6 Kasım 1983 seçimlerine üç parti katılabildi. 1. MDP Başkanı emekli bir Orgeneral. 12 Eylülcülerle yakınlığı var. Böyle bir icazetli parti için ta Kanada'lardaki görevinden alınıp getiriliyor. Askeri yöneticilerin favori sağ partisi MDP idi. Bu partinin geleneksel sağ oyları, 12 Eylül rejiminin Anayasa oylamasında tebellür eden prestiji ile bütünleştirerek toplayacağı umuluyordu. MDP’nin o günlerdeki adı “Milliyetçi Devlet Partisi” oluvermişti. 6 Kasım seçimlerinde merkez solun icazetli partisi ise HP idi. Kurucu başkanı 12 Eylül yönetiminin Başbakanlık müsteşarı Necdet Calp’ti. Eski CHP bürokratlığının bütün mümeyyiz vasıflarını üzerinde toplayan Calp, kendi içinde muhafazakâr bir yapı kazanmıştı. Böylece, sağ iktidar olursa (ki hesaplar öyleydi) ana muhalefet sol partide olacaktı. Seçime girebilen üçüncü parti ise ANAP’tı. ANAP aslında MDP’nin hitap ettiği kitleye yöneldiği için tereddütler doğurmuştu. Sonra icazet almayı başardı. (Doğan,M, 2005:125)

Seçim sathı mailinde yaşananları Karpat şöyle özetler:Televizyonda seyrettiğim bir tartışmada, üç parti başkanı arasında bir de Turgut Sunalp Paşa vardı.Durum çok açık belli olmuştu. Paşa "Biz ne dersek o olacaktır, devleti temsil ediyoruz, bize oy vermelisiniz" gibi bir tavır almıştı. Özal ise gayet sakin olarak, halk iradesini göz önünde tutarak seçmene hitap etmiş ve o tartışmayı açık farkla kazanmıştı. (Karpat,2008:459)







Başbakanlık konutuna gittiğimizde Turgut Bey bizi merdivenlerde karşıladı. Birlikte çalışma odasına gittik. Çok nazik bir insandı. Bütün hareketleri edep dairesindeydi. (Kırkıncı,2004:291)

Karpat, seçimlerle ilgili bir hatırasını da şöyle paylaşır:Enstitüyü kurmak amacıyla Türkiye'nin Washington Sefiri Şükrü Elekdağ’ın verdiği davette buluştuk. Ben Sefirle konuşurken yanındaki Amerikalılar Sefire sordu: "Çok yakında Türkiye'de seçim olacak, kim kazanacak sizce?" Sefir asla tereddüt etmeden, "Tabii ki Turgut Sunalp Paşa kazanacak, başka kim kazanabilir!" dedi. (Karpat,2008:459)



06 Kasım 2018: Abdullah Tivnikli’nin Vefatı

1959 yılında Erzurum’da doğan Abdullah Tivnikli, 1981 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu ve bu üniversitede İşletme yüksek lisansını tamamladı.

Yüksek lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalar için İngiltere’ye giden Abdullah Tivnikli, burada katılım bankacılığı modelinin dünyadaki işleyişi, hukuki altyapısı ve uygulamaları hakkında eğitim aldı ve çalışmalar yaptı. Türkiye’de 1980’lerin başında serbest piyasa ekonomisine geçilmesiyle birlikte, 1983 yılında aldığı bir davet üzerine katılım bankacılığının hukuki altyapısının hazırlanmasında görev yapmak üzere ülkesine döndü. Katılım bankacılığı modelinin Türkiye’deki ilk uygulayıcısı olan Albaraka Türk’ün kuruluş sürecinde yer aldı.





Abdullah Tivnikli, 1988 yılında Kuveyt Türk Katılım Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, 2001 yılında aynı bankada Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 2005 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Tivnikli, vakıf faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için 2015’te Kuveyt Türk’teki başkan yardımcılığı görevinden ayrıldı.





Çok sayıda cami, okul, yurt ve aşevi yaptıran, gençlerin yurt içinde ve yurt dışında eğitim almasına ve akademik çalışmaların hayata geçirilmesine hayırsever olarak sürekli destek veren Abdullah Tivnikli, İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı ve SETA gibi birçok vakfın ve kuruluşun kurucuları arasında yer aldı. Tivnikli, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Bahreyn Krallığı Fahri Konsolosu olarak da görev yapıyordu.