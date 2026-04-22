Dağda kendiliğinden yetişiyor, kilosu 3 bin liraya satılıyor!

Doğanın sunduğu en özel lezzetlerden biri olan kenger bitkisinde hasat mevsimi heyecanı yaşanıyor. Zorlu coğrafyalarda, dikenlerin arasından süzülüp gelen bu mucizevi bitki, hem sofraları süslüyor hem de bölge ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlıyor. Kenger bitkisinin genellikle tarımı yapılmaz, tamamen doğal ortamında, kendiliğinden yetişir. Özellikle nadasa bırakılmış tarlalarda, taşlık yamaçlarda ve bozkırlarda bahar yağmurlarıyla birlikte baş gösterir. Tohumları rüzgarla dağılan kenger, doğanın kendi döngüsü içinde her yıl yeniden canlanır.

İÇ ANADOLU, DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA ÇOK YAYGIN!

Türkiye, kenger çeşitliliği açısından dünyanın en şanslı coğrafyalarından biridir. Bitki, en yoğun şekilde İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde görülür. Hakkari, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya, Van, Gaziantep, Sivas ve Kahramanmaraş kengerin adeta kalbidir. Özellikle Hakkari’nin yüksek rakımlı dağları ve Şanlıurfa’nın bozkırları, en kaliteli kengerlerin toplandığı alanlar olarak biliniyor.

MUTFAKTAN ECZANEYE NE İÇİN KULLANILIR?

Kengerin kullanım alanı şaşırtıcı derecede geniştir. Sadece bir yiyecek değil, aynı zamanda geleneksel bir şifa kaynağıdır. Gıdadan sağlığa birçok alanda kullanılan kengerin kullanım alanları şu şekilde:

Gastronomi: Taze sürgünleri haşlanarak yemeği yapılır, yumurtayla kızartılır veya turşusu kurulur. Kenger sakızı: Bitkinin kökünden elde edilen sütle yapılan sakız; diş eti sağlığı, yüz felci egzersizleri ve mide sorunları için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Kenger kahvesi: Olgunlaşan tohumları kavrularak kafeinsiz ve aromatik bir kahveye dönüştürülür.

İHRACATIN YENİ GÖZDESİ

Kenger artık sadece yerel pazarlarda değil, dünya piyasasında da kendine yer buluyor. Türkiye, özellikle işlenmiş kenger ürünlerini ve tohumlarını pek çok ülkeye ihraç ediyor. Irak: En büyük pazarımız konumunda. Özellikle kenger çekirdekleri (tohumları) Irak’a tonlarca ihraç edilerek orada kuruyemiş ve kahve sektöründe kullanılıyor. Avrupa Birliği: Almanya, Fransa ve Hollanda başta olmak üzere, gurbetçi nüfusun yoğun olduğu ülkeler kengerin hem taze (dondurulmuş/salamura) hem de sakız formundaki en büyük alıcıları arasında yer alıyor.

SAKIZININ KİLOSU 3 BİNE KADAR ÇIKIYOR

Baharın ilk çıktığı günlerde kilogram fiyatı 80 TL ile 150 TL arasında değişen kengerin, sezonun ilerlemesiyle birlikte daha erişilebilir seviyelere iniyor. En yüksek katma değer ise sakız halinnde gizli. Toplanması ve işlenmesi aylar süren kenger sakızının kilogram fiyatı, kalitesine göre 1.500 TL ile 3.000 TL bandına kadar çıkarak adeta altınla yarışıyor. İhracatın lokomotifi olan çekirdekler ise toptan piyasada kalitesine göre alıcı buluyor.