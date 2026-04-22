Eğitimciler kısaltılsın diyor: Zorunlu eğitim sistemi tekrar gündemde!

Ankara’daki çalıştayda eğitimde artan şiddetin yapısal bir soruna dönüştüğü vurgulandı, kalıcı çözüm ve kurumlar arası koordinasyon çağrısı yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen tarafından Ankara’da düzenlenen “Eğitim Ekosisteminde Şiddet: Kurumlar Arası Koordinasyon ve Sorumluluklar” başlıklı çalıştayda, eğitim kurumlarında artan şiddet olayları çok yönlü olarak ele alındı. Programa, sendika temsilcilerinin yanı sıra akademisyenler, eğitimciler ve farklı alanlardan uzmanlar katıldı.

Çalıştayda eğitimde şiddetin sosyolojik, psikolojik ve dijital boyutları detaylı şekilde değerlendirildi. Okul iklimi, öğretmenin rolü, aile yapısı, medya etkisi ve kurumlar arası iş birliği başlıkları üzerinden çözüm önerileri tartışıldı. Katılımcılar, hem Türkiye’den hem de uluslararası örneklerden yola çıkarak uygulanabilir politikaları masaya yatırdı.

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açılış konuşmasında eğitim ortamlarındaki şiddetin münferit olaylar olmaktan çıktığını ve yapısal bir sorun haline geldiğini belirtti. Son dönemde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan olayların bu durumu açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Yalçın, sendikanın yalnızca hak arayan değil aynı zamanda çözüm üreten bir yapı olduğunu vurgulayarak bu yaklaşımı “akademik sendikacılık” olarak tanımladı.

Eğitim ortamlarında öğretmenlerin artan sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getiren Yalçın, disiplin yönetmeliklerindeki eksikliklerin öğretmenleri zor durumda bıraktığını söyledi. Veli baskısı ve mesnetsiz şikayetlerin eğitim süreçlerini olumsuz etkilediğine dikkat çekerek öğretmenlerin daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıştayda dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkisi de gündeme geldi. Siber zorbalığın giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğini belirten Yalçın, öğrencilerin internet erişimi olmayan tuşlu telefonlarla okula gelmesi gibi alternatif uygulamaların tartışılması gerektiğini söyledi.

Zorunlu eğitim sistemi tartışılıyor

4+4+4 zorunlu eğitim sistemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yalçın, eğitim paydaşlarının büyük bölümünün 12 yıllık zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasından yana görüş bildirdiğini açıkladı. Eğitim sürecinin çocukların gelişimi ve mesleki yönlendirme açısından yeniden ele alınması gerektiğini vurguladı.

Medya ve sosyal medyada yer alan şiddet içeriklerinin çocuklar üzerindeki etkisine dikkat çekilen çalıştayda, dijital platformlara yönelik daha güçlü denetim ve düzenleme mekanizmalarının oluşturulması gerektiği ifade edildi.