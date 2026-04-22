Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oyun kartları zengin yaptı: Öyle bir fiyata satıldı ki...

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki bir adam, biriktirdiği Pokemon kartlarını satarak düğün masraflarını karşıladı.

Çocukluk yıllarından kalma bir koleksiyon, yıllar sonra hayatının en önemli günlerinden birine katkı sağladı. İngiltere’de yaşayan Andrew Braund, tavan arasını temizlerken bulduğu Pokémon kartlarının değerini öğrenince büyük bir sürpriz yaşadı.

Başta sıradan ve düşük değerli olduğunu düşündüğü kartlar, açık artırmada beklenmedik rakamlara alıcı buldu. Surrey’in Woking bölgesindeki Ewbank’s müzayede evinde satışa çıkarılan üç nadir kart, toplamda 32.800 sterline satıldı.

DÜĞÜN MASRAFI ÇIKTI Hem şaşkınlık hem de sevinç yaşayan damat, düğün masraflarını karşıladı.

Braund, çocukluk döneminde hobi olarak biriktirdiği kartların yıllar sonra bu denli değer kazanacağını hiç tahmin etmediğini belirtti.

İngiliz adam artık düğün finansmanı konusunda endişe duymadığını dile getirdi.

