  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kan şekerinde Limonlu çözüm: Erken müdahalede inanılmaz etkili... Öyle değil böyle tüketin... Osman Müftüoğlu'ndan şaşırtan açıklama: 'İçerseniz erken yaşlanırsınız' Uzmanından D Vitamini uyarısı! İşte en zengin 8 besin: Eksikliği neler neler yapıyor! Öyle bir sorun oluyor ki... En tutkulu taraftara sahip ülkeler belli oldu! Türkiye birinci sırada değil! Türkiye'nin en ucuz sıfır otomobilleri belli oldu! İşte güncel model listesi...
Spor
5
Yeniakit Publisher
Bafetimbi Gomis Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bafetimbi Gomis Galatasaray'a geri dönüyor! İşte yeni görevi

Galatasaray’da seçim öncesi kulisler hareketlendi. Bafetimbi Gomis’in sportif direktörlüğe getirileceği iddiası gündem olurken, Cenk Ergün’ün adı da geçiyor.

#1
Galatasaray’da Mayıs ayında yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi kulisler hareketlenmeye başladı. Yeni yönetimle birlikte sarı kırmızılı kulüpte hem idari hem de sportif yapılanmada önemli değişikliklerin gündeme gelmesi bekleniyor.

#2
Seçim süreci yaklaşırken ortaya atılan en dikkat çekici iddialardan biri, eski golcü Bafetimbi Gomis’in kulüpte yeni bir rol üstlenebileceği yönünde oldu.

#3
Ali Naci Küçük’ün haberine göre, Galatasaray çevresinde Gomis’in seçim sonrası sportif direktörlük görevine getirilebileceği konuşuluyor.

#4
Kuliste dillendirilen bir diğer senaryoda ise Gomis’in tek başına değil, daha önce kulüpte görev yapan Cenk Ergün ile birlikte bu pozisyonda yer alabileceği ifade ediliyor. Yönetimin, sportif yapılanmada tecrübeli isimlerle ilerlemek istediği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapkına hapis cezası
Gündem

Sapkına hapis cezası

Sapkınların başında yer alan Murat Övüç'e yargılandığı davada 11 ay hapis cezası verildi.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23