Tarihte Bugün: 29 Mayıs | Tarihte bugün İstanbul'un fethi!

29 Mayıs "Dünya Multipl Skleroz (MS) Günü" olarak kutlanıyor. Aynı zamanda İslam alemi için de oldukça büyük bir yere sahip olan 29 Mayıs, Fatih Sultan Mehmet'in, "Ey Konstantiniye! Ya sen beni alırsın, ya ben seni alırım!" diyerek çıktığı yolu, zaferle taçlandırdığı gündür!

1453 - Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu sona erdirdi.Birçok tarihçi için İstanbul'un Fethi, Orta Çağ'ın sonudur.

1453 - İstanbul'un fethi sırasında Bizans surlarına ilk sancağı diken yeniçeri, Osmanlı asker, Ulubatlı Hasan hayatını kaybetti.

1453 - Bizans'ın son İmparatoru XI. Konstantinos öldü.

1489 - Osmanlı başmimarı ve inşaat mühendisi Mimar Sinan doğdu. 1588 yılında vefat eden Mimar Sinan, en önemli eserlerini Osmanlı padişahları Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde başmimar olarak yapmıştır.

1807 - Kabakçı Mustafa ayaklanmasında, isyancılar Şehzade Mustafa ve Mahmut'un kendilerine teslimini istedi. Sultan III. Selim tahttan indirildi, IV. Mustafa tahta çıktı.

1848 - Wisconsin, 30. eyalet olarak ABD'ye katıldı.

1867 - Avusturya-Macaristan İmparatorluğu kuruldu.

1868 - Osmanlı Hanedanıʼndan son İslam halifesi, ressam, müzisyen Abdülmecid Efendi doğdu.

1887 - Türk oyun yazarı ve çevirmen Müfit Ratip doğdu.

1914 - Kanada yolcu gemisi "RMS Empress of Ireland", Saint Lawrence Körfezi'nde battı, 1024 yolcu boğularak öldü.

1920 - Türk oyun yazarı ve çevirmen Müfit Ratip hayatını kaybetti.

1927 - Ankara-Kayseri Demiryolu, İsmet Paşa tarafından açıldı.

1929 - Türk sendikacı ve DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk doğdu.

1936 - Türk bayrağı hakkında kanun, TBMM'de kabul edildi.

1937 - Türkiye ile Fransa arasında "Sancak"ın (Hatay) "Tamamiyet-i Mülkiyesini Tekeffül eden Antlaşma" ile "Türkiye - Suriye Hududunun Teminine dair Antlaşma" ve "Müşterek Beyanname ve Beyannameye bağlı Protokol" Cenevre'de imzalandı.

1942 - Adolf Hitler, Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in tavsiyesiyle, işgal altındaki Paris'te yaşayan tüm Yahudilerin sol göğüslerine sarı bir yıldız takmalarını emretti.

1953 - Yeni Zelandalı dağcı Edmund Hillary ile Nepalli şerpa Tenzing Norgay, Everest'e çıkan ilk insanlar oldu.

1963 - Pakistan'ın doğusunda çıkan kasırgada 10 bin kişi öldü.

1971 - Prof. Sadun Aren, Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) Genel Başkanı Fakir Baykurt ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Behice Boran tutuklandı.

1977 - CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, İzmir Çiğli Havaalanı'nda bulunduğu sırada, bir silahtan çıkan mermi, CHP'li Mehmet İsvan'ın yaralanmasına yol açtı

1979 - Rodezya'nın ilk siyah Başbakanı Abel Muzorewa göreve başladı.

1979 - Türkiye'de, "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun" çıkarıldı.

1980 - Çorum Olayları: MHP'liler, Genel Başkan Yardımcısı Gün Sazak'ın öldürülmesini Çorum'da protesto ettiler. Olaylar, 2 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı konulmasına rağmen, aralıklarla 6 Temmuz'a kadar sürdü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 8 Temmuz'da Çorum'a geldi. Olaylar yatıştıktan sonra kentin değişik yerlerinde öldürülmüş 48 insan bedeni bulundu.

1985 - İstanbul Boğazı'nda ikinci boğaz köprüsünün (Fatih Sultan Mehmet) temeli atıldı.

1988 - İstanbul Boğazı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yapımı tamamlandı.

1995 - Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal için, karşılıksız çek verdiği iddiasıyla gıyabi tutuklama kararı çıktı.

2005 - Susurluk davası sırasında açığa alınan eski polis memurlarından Oğuz Yorulmaz, Bursa'da bir barda öldürüldü.