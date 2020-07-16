Tarihte bugün 18 Temmuz | Tarihte bugün ne günü?

MÖ 390 - Roma Cumhuriyeti ile Galya arasında gerçekleşen Allia Muharebesi'ni Galyalılar kazandı.

656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu.

1891 - Türk bestekâr Şevki Bey hayatını kaybetti.

1919 - Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.

1920 - Mîsâk-ı Millî, TBMM'de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Millî üzerine yemin etti.

1925 - Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf'ı (Kavgam) yayımladı.

1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.

1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyeti) 56. üye olarak kabul edildi.

1932 - Türkiye'de Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet Dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.

1945 - Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Millî Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rıfat Atilhan gibi isimler yer aldı.

1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1964 - Türkiye ile ABD arasında, ‘pamuklu ihracatına ilişkin’ anlaşma imzalandı.

1965 - Türk gazeteci ve yazar Refik Halit Karay hayatını kaybetti.

1975 - Apollo-Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi.

1978 - Türk hukukçu Mehmet Bedrettin Köker hayatını kaybetti.

1996 - Paris'e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı, Long Island-New York açıklarında havada infilak etti; 230 yolcudan kurtulan olmadı.

2002 - İsmet İnönü'nün damadı Türk gazeteci, yazar ve Kontenjan Senatörü Metin Toker hayatını kaybetti.

2016 - Ülkemizde 3 aylığına Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında OHAL ilan edildi.