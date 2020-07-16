Tarihte bugün 18 Temmuz | Tarihte bugün ne günü?
Tarihte bugün 18 Temmuz köşesinde, olan olaylar, ölen ve doğanları sizler için derledik. Bugün Dünya'da Mandela Günü olarak kutlanıyor. Peki ama 18 Temmuz'da neler oldu, kim doğdu ve kimler öldü? 18 Temmuz ne günü? İşte merak edilen detaylar...
MÖ 390 - Roma Cumhuriyeti ile Galya arasında gerçekleşen Allia Muharebesi'ni Galyalılar kazandı.
656 - Ali bin Ebu Talib halife oldu.
1891 - Türk bestekâr Şevki Bey hayatını kaybetti.
1919 - Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.
1920 - Mîsâk-ı Millî, TBMM'de kabul edildi. Büyük Millet Meclisi, Misak-ı Millî üzerine yemin etti.
1925 - Adolf Hitler, nasyonal sosyalist fikirlerini açıkladığı kişisel manifestosu Mein Kampf'ı (Kavgam) yayımladı.
1930 - Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.
1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam'a (Milletler Cemiyeti) 56. üye olarak kabul edildi.
1932 - Türkiye'de Ezanın Arapça okunması ülke genelinde resmen yasaklandı. Diyanet Dairesi, bu yasağı ilgili mercilere duyurdu.
1945 - Çok partili demokratik hayatın ilk adımı atıldı: Millî Kalkınma Partisi kuruldu. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ, Hüseyin Avni Ulaş ve Cevat Rıfat Atilhan gibi isimler yer aldı.
1946 - İzmir Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.
1964 - Türkiye ile ABD arasında, ‘pamuklu ihracatına ilişkin’ anlaşma imzalandı.
1965 - Türk gazeteci ve yazar Refik Halit Karay hayatını kaybetti.
1975 - Apollo-Soyuz kenetlenmesi televizyondan naklen verildi.
1978 - Türk hukukçu Mehmet Bedrettin Köker hayatını kaybetti.
1996 - Paris'e gitmekte olan bir ABD yolcu uçağı, Long Island-New York açıklarında havada infilak etti; 230 yolcudan kurtulan olmadı.
2002 - İsmet İnönü'nün damadı Türk gazeteci, yazar ve Kontenjan Senatörü Metin Toker hayatını kaybetti.
2016 - Ülkemizde 3 aylığına Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında OHAL ilan edildi.