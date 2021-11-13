Tarihte bugün: 13 Kasım 1918 Osmanlı Devleti'nin Başkenti İstanbul’un İşgal Olunması

13 Kasım 1918: Osmanlı Devleti'nin Başkenti İstanbul’un İşgal Olunması

Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Anlaşması ile I. Dünya Savaşı'nın bu ülkeler arasında sona erdiğinin ilan edilmesinin ardından, 13 Kasım 1918'de Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul işgal olundu. 13 Kasım 1918'de başlayan işgal, yaklaşık beş yıl sürdükten sonra 6 Ekim 1923'te sona erdi.





6 Kasım'da Boğazlar silahsızlandırılmış, işgal güçleri Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a ulaşmıştı. 13 Kasım 1918'de müttefiklerin 55 parçalık gemilerinden İstanbul'a binlerce asker çıkarıldı.465 yıllık başkente ilk kez yabancılar askeriyle giriyor, millet esaretle tanışıyordu.





Verilen söze rağmen işgal donanması gemilerinin içinde Yunan savaş gemileri de vardı. Karaya 470 İtalyan, 540 Fransız, 2600 İngiliz askeri çıkarılıp kilit noktalara yerleştirildi. İstanbul, denizden ve karadan fiilen işgal edilmiş, bütün devlet binaları ve karakolları İtilaf devletleri tarafından denetim altına alınmıştı.İngilizler ve Amerikalılar, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarını kontrol altına alabilmek için "Bağımsız bir İstanbul" projesi üzerinde zemin yoklayan çeşitli çalışmalara başlamışlardı.