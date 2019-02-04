Tarihte bir ilk: Papa'dan 'çıban başı' BAE'ye ziyaret! Konu 'dinler arası diyalog'
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İslam coğrafyasının ortasında 'çıban başı' olarak bulunan ve fitne kaynaklarından biri olarak bilinen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti. Papa, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi.04 Şubat 2019 Pazartesi 00:03
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Abu Dabi'ye gelen Papa Franciscus'u Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib karşıladı.
Papa Franciscus'un, Abu Dabi'de üç günlük ziyareti kapsamında dinler arası diyalog konulu bir konferansa katılması ve Ezher Şeyhi Tayyib ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Vatikan'dan Körfez'e ilk ziyaret
Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu. Vatikan'dan daha önce yapılan açıklamada, Papa Franciscus'in Abu Dabi'deki dinler arası diyalog toplantısına katılmak için Al Nahyan'ın daveti üzerine 3-5 Şubat 2019 tarihlerinde BAE'ye gideceği duyurulmuştu.
Açıklamada, Papa'nın ayrıca BAE'deki Katolik Kilisesi'nden de davet aldığı aktarılmıştı.
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