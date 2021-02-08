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Spor Tarihte bir ilk! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Spor

Tarihte bir ilk! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Süper Lig'de heyecan fırtınası devam ederken 23. hafta geride bırakıldı. Hafta sonundaki sonuçların ardından ligin zirvesinde durumlar fena karıştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, aynı puanla şampiyonluk yolunda ilerliyor. Ortaya çıkan tablonun ise ilk kez olduğu belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 09:40:00 -
Tarihte bir ilk! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Konya'yı devirerek 48'a ulaşmasıyla 23. hafta itibarıyla tarihte ilk kez üç büyükler, sıralamada ilk üç içerisinde aynı puanla sıralandı.

Süper Lig'de Beşiktaş, Konyaspor'u uzun süre 10 kişi oynadığı maçta tek golle mağlup etmeyi başardı ve 2 maç sonra yeniden 3 puana kavuştu. Bu önemli galibiyetle şampiyonluk yarışında ezeli rakiplerinin gerisine düşme tehlikesinden de kurtulan Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'ın derbiyi kazanması sonrası 48'er puanı olan iki rakibiyle puanları eşitleyerek bu haftayı kapattı.. Ve böylece de tarihte bir ilk yaşandı. Daha önce ligde 1992-93 sezonunda 3 büyükler 20. haftada, 43'er puanla ilk üçte sırasıyla; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olarak yer almışlardı.;

Şu an lider Galatasaray...

Ancak bu hafta yani 23. hafta itibarıyla 3 ezeli takım, tarihte ilk kez en üstte eşit puanla (48) yer aldılar. Kalan haftalar öncesinde averajla zirvede Galatasaray yer alırken, Beşiktaş, Konya galibiyeti sonrası ikinci sıraya çıktı. Derbiyi kaybeden Fenerbahçe ise liderlikten üçüncülük koltuğuna indi. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın'ın öğrencileri, lig tarihinde ilk kez Konyaspor'u iç sahada üst üste 6. kez mağlup etmeyi de başardı.

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