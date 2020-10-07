Tarihte Aksakallılar kimdir?

Aksakallılar ya da Aksaçlılar, İhtiyarlar heyeti gibi isimlerle meşhur olan teşkilatın tarihteki önemi oldukça büyüktür.

Osmanlı Devleti'nin temellerini atıldığı yıllarda da Ertuğrul beyin görüştüğü ve icazet aldığı bu gizli Türk teşkilatı, kuruluşu Türklerin Orta Asya tarihine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Dizide sık sık tekrarlanan replikler arasında yer alan ”Devletler yıkıp devletler kuran” dediği bu gizli Türk teşkilatı tarihte ‘Ak sakallılar’ veya ‘Börü Budun’ olarak biliniyor. Her cemiyetin başında bulunan hayat tecrübesine shaip ve halk arasında sözü geçen Aksakallılar'ın aldıkları kararlara camianın bütün birliği uymak zorundaydı. Aksakallılar yaşın getirdiği tecrübe ve bilgelikleriyle ün yapmış kişilerdir.

Tarihte kurulmuş olan Türk devletleri zora düştüğü dönemlerde veya yıkılmak üzereyken daima bir çıkış yolu aramış ve bu yolları Aksakallıların liderleri göstermiştir.

Ertuğrul Bey’in vefatından sonra, uçtaki Oğuz aşiretlerinin ittifakıyla, Kayı boyundan olduğu için, Osman Bey ‘Aksakallılar’ yardımıyla hepsine baş olarak seçildi. Diğer Anadolu beyleri birbirleriyle uğraşırken Osman Bey bu teşkilatın desteği ve yol göstermesi ile, Bizans’la mücadele etti.

Bu sayede, 1288’de Selçuklu sultanının gönderdiği hakimiyet alâmetlerini alan Osman Gazi, böylece kendi nüfuz bölgesini ve oradaki reayayı (halkı) Bizans’a ve komşu beylere karşı koruma mesuliyetini yüklenmiş oldu. Selçuklu Devleti’nin başsız kalması neticesinde daha serbest hareket etmeye başlayan Osman Gazi, bağımsızlığını ilan etti.

Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde varlığını sürdüren bu yapılanmanın günümüzde de varlığını sürdürdüğüne dair söylentiler vardır. Ayrıca Kurt başlı sancak dünyanın en eski istihbarat ve haber alma teşkilatı olduğu düşünülen ‘Aksakallılar’ için bir gelenek ve simge halini almıştır.