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Medya Tarihte Akça Hatun kimdir? Akça hatun babası kim, kimin kızı?
Medya

Tarihte Akça Hatun kimdir? Akça hatun babası kim, kimin kızı?

Akça Hatun kimin kızı? Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Akça Hatun’un kimin kızı olduğu, hain olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Akça Hatun gerçekte yaşamış mı? Akça Hatun kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-11-16 18:34:00 -
Tarihte Akça Hatun kimdir? Akça hatun babası kim, kimin kızı?

TRT 1 ekranlarında pazartesi akşamları yayımlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Fahriye Evcen’in oynadığı Akça Hatun’un kim olduğunu tarihte yaşayıp yaşamadığı araştırılıyor.

Tarihte Akça Hatun kimdir? Akça hatun babası kim, kimin kızı?

Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 8 Kasım Pazartesi günü ilk bölümüyle ekranlara geldi. Kısa sürede büyük ilgi gören dizideki karakterler ise mercek altına alındı. Fahriye Evcen'in oynadığı Akça Hatun'un tarihte gerçekte olup olmadığını merak konusu.

Akça Hatun tarihte Aka Hatun ismiyle biliniyor. Aka Hatun, Selçuklu Devleti’nin ikinci Sultanı Alparslan’ın ilk eşidir. Tarihi kaynaklarda Aka Hatun’a ilişkin detaylı bilgiler yer almıyor. Alparslan, Aka Hatun’un ardından Seferiye Hatun ile evlenmiş.

Dizide Akça Hatun, küçük yaşta Bizans tekfuru tarafından kaçırılmış bir Türk kızıdır. Selçuklu’ya düşman olarak yetiştirilen Akça Hatun’un annesi ölmüştür. Babası Hasan ise yaşıyordur ancak kızının hayatta olduğunu bilmiyordur.

Sultan Alparslan’ın söz konusu iki evliliğinden 12 çocuğu olmuştur. Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri şöyle:

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

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